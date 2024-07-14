وزير الخارجية السعودي يصل تركيا و الرئيس أردوغان يستقبله في قصر دولما

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في إسطنبول.

والتقى أردوغان مع وزير الخارجية السعودي في قصر دولما باهتشة، حسب مراسل الأناضول.

وجرى اللقاء بين الجانبين بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.