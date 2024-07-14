مجلس القيادة الرئاسي يبلغ الإمارات استمراره في الإجراءات الاقتصادية والحفاظ على العملة الوطنية

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، “عثمان مجلي”، اليوم الأحد 14 يوليو/تموز 2024، استمرار المجلس في اتخاذ الإجراءات والمعالجات التي قال إنها “تحفظ للشعب اليمني حقه في حماية مقدراته الوطنية، واستعادة الدولة، وتعزيز الاقتصاد، والحفاظ على العملة الوطنية، وتحجيم النهج العدائي للحوثيين بحق القطاع المصرفي والمالي”.

جاء ذلك خلال لقاء “مجلي” مع سفير الإمارات لدى اليمن، “محمد الزعابي”، والذي ناقش معه، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، “التطورات الراهنة، والمساعي الإمارتية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن”.

وقال “مجلي”، خلال اللقاء، إن “نهج الحوثيين العدائي مستمر، في تدمير الاقتصاد والنظام النقدي، ونهب مدخرات المواطنين، وإفلاس البنوك التجارية، واستخدام المنظومة المالية في مناطق سيطرة الجماعة لتبييض الأموال، وتمويل أنشطتها الإرهابية في الداخل والخارج”.

وأضاف أن جماعة الحوثي “هي من ذهبت إلى التصعيد عبر فرض فوارق الصرف، واستهداف موانئ تصدير النفط، واستحداث نقاط جمركية وضريبية خارج سلطة القانون، واحتجزت طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأعاقت نقل الحجاج، ومنعت اليمنيين من السفر للعلاج في الخارج، وأفشلت مؤخراً مشاورات مسقط وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وامتنعت الإفصاح عن المختطف محمد قحطان منذ 9 سنوات أو السماح لأسرته بزيارته”.

من جهته، أكد السفير الاماراتي “التزام بلاده بالوقوف مع الشعب اليمني وقيادته ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، ودعم وحدة القرار والموقف في استعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على اليمن وسلامة أراضيه”، وفق الوكالة.