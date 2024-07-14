طائرات أمريكية بريطانية تنفذ غارات ناعمة على مستودعات حوثية فارغة بمحافظة حجة

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت جماعة الحوثي اليمنية الإرهابية، الأحد، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن غارة على محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في شريطها العاجل ما اسمته "عدوان أمريكي بريطاني استهدف بغارة منطقة بحيص في مديرية ميدي، التابعة لمحافظة حجة".

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، وهو ما يؤكد عدم وقوع اي اضرار او خسائر للمليشيات الحوثية في تلك المناطق المستهدفة.

فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني بخصوص تلك الغارات.

وفي وقت سابق قالت صحيفه نيويورك بوست نقلا عن نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي "ماركو روبيو" قوله " إن الرئيس بايدن “وبدلاً من السماح بشن ضربات ضد قادة الحوثيين ومستودعات الأسلحة، وافق الرئيس فقط على الضربات على المستودعات الفارغة.

وعلى ذات الصعيد قال السيناتور الأمريكي في مقال نشره موقع “ناشيونال ريفيو” كشف أن البيت الأبيض "يرفض تسليح الحلفاء المتحمسين لمحاربة الحوثيين ، وفضل نشر السفن البحرية الأمريكية في البحر الأحمر، على الرغم من أن هناك حاجة لتلك السفن في أماكن أخرى”.

( السفن كانت استعراضية ولم تستهدف اي قيادي حوثي ولا اي موقع سيطرة ولا غرفة عمليات تابعة للحوثيين) .

ومحافظة حجة خاضعة في معظمها لسيطرة الحوثيين، وترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية، وفق مراسل الأناضول