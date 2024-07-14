البنك المركزي يقود حملة أمنية لفتح ستة بنوك خضعت لتوجيهات مقارها الرئيسية بصنعاء وحاولت اغلاق أبوابها في مناطق الشرعية

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت مصادر مصرفية لمأرب برس اليوم الأحد 14 يوليو/تموز 2024م، ان البنوك المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني، خضعت لتوجيهات مقراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وقامت

بإغلاق فروعها، صباح اليوم، في عدة محافظات يمنيه تقع في مناطق الشرعية وفي مقدمتها محافظة عدن وتعز ومحافظة مارب.

وقالت المصادر إن قيام تلك البنوك بإغلاق فروعها في مناطق الشرعية يأتي “احتجاجا على قرارات البنك المركزي بسحب تراخيصها، وإيقاف نظام السويفت عنها.

وقالت مصادر خاصة لمارب برس ان البنك المركزي بمحافظة مأرب قاد حملة امنية على تلك البنوك التي حاولت إغلاق ابوابها أمام العملاء والمواطنين ، وقام بالزامها بفتح فروعها ومزاولة عملها وتقديم خدماتها بشكل معتاد.

ورغم استثناء البنك المركزي بعدن لتلك البنوك من العقوبات و استثائها من قرار البنك المركزي، الذي شمل إيقاف بنوك (الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي) الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

بدوره قام البك المركزي بمحافظة تعز بحملة مماثلة وقام بإلزام تلك البنوك على فتح أبوابها امام العملاء والمواطنين.

وفي وقت سابق ألغى البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تراخيص 6 من البنوك المحلية التي قال إنها تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.