السعودية تنضم إلى الدول المستوردة للمدرعة التركية كوبرا 2 ..تفاصيل

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_وكالات

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انضمت المملكة العربية السعودية إلى قائمة الدول المستوردة للمدرعة التركية "كوبرا 2" رباعية الدفع والتي تنتجها شركة أوتوكار.

وأفاد مراسل الأناضول، أن شركة أوتوكار التركية وقعت مع المملكة العربية السعودية اتفاقية بشأن تصدير المدرعة المذكورة، نهاية العام الماضي.

وبموجب هذا العقد، تم إجراء عمليات تسليم مختلفة في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، ودخلت المركبات الخدمة، وبذلك تمت إضافة المملكة العربية السعودية إلى الدول التي تم تصدير كوبرا 2 إليها.

وتحتل المدرعة التركية "كوبرا 2" التكتيكية، مكانة متميزة لدى قوات الدرك والشرطة، نظرا لأدائها مهمات متعددة مثل مراقبة الحدود والاستطلاع ونقل الجنود، وإطلاق الصواريخ، والإسعاف.

وتزن المدرعة 30 طنًا، وتتمتع بقدرات عالية في التنقل السلس على مختلف التضاريس الجبلية والأرياف، بفضل أنظمة التعليق المستقل (المسؤول عن الثبات والتوازن)، والنفخ المركزي للإطارات، وكوابح "إي بي إس".

كما أن "كوبرا 2" توفّر لسائقها قيادة سهلة حتى في البيئة المظلمة بفضل كاميرات الرؤية الليلية وإجراء مناورات بسهولة، وهي مجهّزة من كافة الجوانب التقنية لتلبية جميع متطلبات طاقمها.

يشار إلى أن شركة أوتوكار سلمت السعودية في عام 1998 نحو 200 مركبة تحمل اسم "سورفايفر"، ما زالت قيد الاستخدام في المملكة