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الإمارات تعلن الإطاحة بالحكومة السابقة وتكشف عن تشكيل جديد شمل قيادة مهمة من الأسرة الحاكمة

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_وكالات
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 أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تعديل حكومي جديد، اليوم الأحد، شهد انضمام نجله ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد لحكومة البلاد كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع.

كما تضمّن التعديل الحكومي تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجية.

التعديلات الجديدة شهدت إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع في دولة الإمارات برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس المجلس الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وضمِّ وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس.

كما تمّ تعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم.

وتمّ دمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم، وتعيين سارة الأميري وزيرة للتربية والتعليم، وتعيين عبدالرحمن العور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بالإضافة لمهامه الحالية وزيراً للتوطين والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

كذلك استُحدثت وزارتان للرياضة ولريادة الأعمال، حيث عُيِّن أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، إلى جانب مهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء، وعلياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال

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