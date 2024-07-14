تحذير جديد من البنك المركزي بعدن للمواطنين ولكل وسائل الإعلام

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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حذر البنك المركزي من التعامل مع الشائعات التي تروج لها حسابات مزورة تهدف للإرجاف ونشر الأكاذيب

ونفى البنك المركزي صحة مذكرة مزورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدّعي أنها صادرة من محافظ البنك المركزي اليمني، تتعلق بمخاطبة محافظ البنك، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، بخصوص التراجع عن قراراته الأخيرة، داعياً الجميع إلى توخي الحذر وعدم الاستناد إلى مصادر غير رسمية والتحقق من مصداقية أي معلومات منسوبة إلى البنك المركزي.

وجدد البنك دعوته جميع الجمهور بالاعتماد على مصادر البنك الرسمية فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، لضامن صحة المعلومات ووضوحها وللحصول على المعلومات الصحيحة والمحدَثة.

ونبه البيان التوضيحي الذي نشره الموقع عبر صفحته على منصة “إكس”، رصده “مارب برس”، بأن “المذكرة المزورة المنسوبة إلى البنك المركزي اليمني، والتي تُدّعى أنها صادرة من محافظ البنك المركزي “غير صحيحة”، مطالبا الجمهور بـ“توخي الحذر وعدم الإستناد إلى مصادر غير رسمية، والتحقق من مصداقية أي معلومات منسوبة إلى البنك المركزي اليمني من مصادره الرسمية فقط”.

وحرصاً منه على ضمان صحة المعلومات ووضوحها، وللحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة، نوه البنك المركزي إلى ضرورة “الإعتماد فقط على القنوات الرسمية، ممثلة بموقعه الرسمية ومنصاته الرسمية.