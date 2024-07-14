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توقيت نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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نهائي كوبا امريكا 2024 

‏الارجنتين x كولومبيا 

الساعة 3:00 صباح الاثنين بتوقيت مكة 

 -استاد هارد روك - ميامي 

الحكم رفاييل كلاوس 

- تعليق انجليزي

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