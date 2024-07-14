توقيت نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا

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نهائي كوبا امريكا 2024
الارجنتين x كولومبيا
الساعة 3:00 صباح الاثنين بتوقيت مكة
-استاد هارد روك - ميامي
الحكم رفاييل كلاوس
- تعليق انجليزي