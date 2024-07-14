انهيار جديد للعملة اليمنية.. ''أسعار الصرف الآن'' بطاقة مباراة نهائي أمم أوروبا بين أسبانيا وإنجلترا اليمن تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرات الدخول وتمنحهم اقامة مجانية خلال اسبوع فقط.. مئات اليمنيين في قبضة السلطات السعودية بعد محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية الشرعية تكاشف الشعب بما قام به عبدالملك الحوثي وجماعته.. من أوقف صرف المرتبات؟ وكم حجم المبالغ التي نهبت؟ ماذا قال بايدن عن محاولة الإغتيال التي تعرض لها ترامب؟ أول رسالة لترامب بعد محاولة اغتياله.. ماذا قال؟ الكشف رسميا عن هوية ومصير الشخص الذي نفذ محاولة اغتيال ترامب السعودية ترحل 11 ألف مخالف وتتوعد من يساعدهم بدخول المملكة من خطط ومن نفذ محاولة اغتيال ترامب؟ وسائل التواصل تغرق بالمعلومات
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 14 يوليو 2024م
الأسعار في عدن
الدولار شراء 1884 إلى 1887 ريال
الدولار بيع 1893 إلى 1895 ريال
السعودي شراء 493 إلى 494 ريال
السعودي بيع 494,5 إلى 495 ريال
الأسعار في صنعاء
الدولار شراء 534 إلى 535 ريال
الدولار بيع 537 إلى 539 ريال
السعودي شراء 139,7 إلى 140 ريال
السعودي بيع 140,4 إلى 140,5 ريال