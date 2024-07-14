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انهيار جديد للعملة اليمنية.. ''أسعار الصرف الآن''

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاحد 14 يوليو 2024م

الأسعار في عدن

الدولار شراء 1884 إلى 1887 ريال

الدولار بيع 1893 إلى 1895 ريال

السعودي شراء 493 إلى 494 ريال

السعودي بيع 494,5 إلى 495 ريال

الأسعار في صنعاء

الدولار شراء 534 إلى 535 ريال

الدولار بيع 537 إلى 539 ريال

السعودي شراء 139,7 إلى 140 ريال

السعودي بيع 140,4 إلى 140,5 ريال

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