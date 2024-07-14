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بطاقة مباراة نهائي أمم أوروبا بين أسبانيا وإنجلترا

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة.

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