انهيار جديد للعملة اليمنية.. ''أسعار الصرف الآن'' بطاقة مباراة نهائي أمم أوروبا بين أسبانيا وإنجلترا اليمن تعفي مواطني هذه الدولة من تأشيرات الدخول وتمنحهم اقامة مجانية خلال اسبوع فقط.. مئات اليمنيين في قبضة السلطات السعودية بعد محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية الشرعية تكاشف الشعب بما قام به عبدالملك الحوثي وجماعته.. من أوقف صرف المرتبات؟ وكم حجم المبالغ التي نهبت؟ ماذا قال بايدن عن محاولة الإغتيال التي تعرض لها ترامب؟ أول رسالة لترامب بعد محاولة اغتياله.. ماذا قال؟ الكشف رسميا عن هوية ومصير الشخص الذي نفذ محاولة اغتيال ترامب السعودية ترحل 11 ألف مخالف وتتوعد من يساعدهم بدخول المملكة من خطط ومن نفذ محاولة اغتيال ترامب؟ وسائل التواصل تغرق بالمعلومات