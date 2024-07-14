خلال اسبوع فقط.. مئات اليمنيين في قبضة السلطات السعودية بعد محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت السلطات السعودية ضبط أكثر من 700 يمني حاولوا التسلل إلى داخل المملكة بصورة غير نظامية خلال الأسبوع الماضي.

ووفق بيان صحفي لوزارة الداخلية السعودية أصدرته امس السبت، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، فإن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تمكنت من ضبط 1,737 شخصاً حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك خلال الفترة بين 4 و10 يوليو 2024.

وأضاف البيان أن من بين المضبوطين 42% أو ما يعادل 729 شخصاً هم من ذوي الجنسية اليمنية، إضافة إلى 990 إثيوبيا، و18 شخصاً من جنسيات أخرى، إضافة إلى ضبط 49 شخصاً حاولوا الخروج من المملكة عبر الحدود بطريقة غير نظامية.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في كافة مناطق المملكة، خلال نفس الفترة، 20,093 مخالفاً؛ منهم 12,460 مخالفاً لنظام الإقامة، و5,400 مخالف لنظام أمن الحدود، و2,233 مخالفاً لنظام العمل.

وأشار البيان إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 19,841 وافداً مخالفاً؛ منهم 18,209 رجال، و1,632 امرأة، كما تمت إحالة 9,438 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3,833 لاستكمال حجوزات سفرهم، إضافة إلى ترحيل 11,655، وضبط 16 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.