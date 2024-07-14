ماذا قال بايدن عن محاولة الإغتيال التي تعرض لها ترامب؟

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شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ضرورة إدانة الهجوم المسلح على الرئيس السابق دونالد ترامب، وقال: "لا مكان لهذا النوع من العنف المرضي في الولايات المتحدة الأمريكية".
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، علق فيه على الهجوم المسلح الذي تعرض له ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.
وشدد بايدن على أنه لا ينبغي السماح بوقوع مثل هذه الأحداث، وأنه لا يمكن أبدا غض الطرف عن ذلك.
وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لهجوم بمسدس بينما كان يخاطب أنصاره في تجمع حاشد بولاية بنسلفانيا.
وعقب الهجوم تم نقل ترامب الذي أصيب في أذنه اليمنى، إلى المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة حالياً.
وأدى الحادث إلى مقتل أحد المشاركين في التجمع الانتخابي وإصابة آخر بجروح.
وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي قد أعلن أن مهاجمًا مشتبهًا به أطلق النار عدة مرات على النقطة التي كانت تقع فيها المنصة من مكان مرتفع خارج منطقة التجمع.
ووصف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) الهجوم بأنه محاولة اغتيال.