أول رسالة لترامب بعد محاولة اغتياله.. ماذا قال؟

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أرسل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بريداً إلكترونياً إلى مؤيديه يتضمّن رسالة قصيرة بعد إصابته أثناء إطلاق نار على تجمعه في بتلر بولاية بنسلفانيا.
وجاء في الرسالة الإلكترونية المختصرة: "هذه رسالة من دونالد ترامب.. لن أستسلم أبداً!".
وحمل البريد الإلكتروني توقيع ترامب وصورته.
وقال ترامب عقب حادثة إطلاق النار "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبية".
وعم الذعر في موقع تجمع انتخابي لدونالد ترامب مع سماع أزيز الرصاص، وعلا الصراخ فيما انبطح مشاركون أرضا مذعورين وهرع عناصر جهاز الخدمة السرية لحماية المرشح الجمهوري الذي انتظرته الحشود لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.