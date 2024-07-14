الكشف رسميا عن هوية ومصير الشخص الذي نفذ محاولة اغتيال ترامب

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، أن الشخص الذي نفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عاماً.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب، الأحد، كشف فيه هوية منفذ الهجوم المسلح على ترامب أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسيلفانيا.

وأوضح البيان أن التحقيق حول الحادثة مستمر، وأنه تمت دعوة الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الحادثة لمشاركتها عبر موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأظهرت سجلات الناخبين في ولاية بنسلفانيا أن كروكس، الذي لقي حتفه، من مدينة بيثيل بارك، ومسجل في الكشوف ضمن الجمهوريين، وفقاً لشبكة CNN الأمريكية، فقد عُثر على اسم كروكس بقائمة المشاركين في الانتخابات التمهيدية المغلقة التي من خلالها يمكن للأعضاء التصويت للشخص الذي يريدون أن يكون المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري.

وتبين أيضاً أن كروكس تبرع بمبلغ 15 دولاراً لصالح لجنة عمل سياسي ديمقراطية تسمى "مشروع الإقبال التقدمي" في عام 2021، على الرغم من ورود اسمه في قاعدة بيانات الناخبين الجمهوريين في ولاية بنسلفانيا.

وسُمعت أصوات أعيرة نارية أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه.

ووفقًا لمصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون الأمريكي فإن مطلق النار لم يكن يحمل هوية شخصية تعريفية، مؤكدين في الوقت ذاته على أن "المسلح مات"، بحسب شبكة "سي إن إن".