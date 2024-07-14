ترامب ينجو من محاولة اغتيال ومقتل منفذ الهجوم ومصادر تكشف التفاصيل

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أصيب الرئيس السابق دونالد ترمب بجروح في أذنه خلال إطلاق نار السبت على تجمّع انتخابي حاشد، في محاولة اغتيال من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسيّة.

وشوهد الرئيس الأميركي السابق (78 عاما) وقد تلطّخ وجهه بالدم عقب إطلاق النار في بتلر بولاية بنسيلفانيا، فيما قُتل المشتبه به وأحد المارة وأصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إنه «بخير» بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترمب في بيان: «الرئيس ترمب يشكر سلطات إنفاذ القانون وأول المستجيبين لتحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية. سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل».

عملاء جهاز الخدمة السرية الأميركية يحيطون بالمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (ا.ب) وأعلن المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، أنه أصيب برصاصة في أذنه، وذلك بعد إجلائه من تجمع انتخابي له. وكتب على منصته «تروث سوشال»: «لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى».

وأضاف: «من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا».

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترمب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

وكان ترمب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث.وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

وأفاد بيان نشر على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن جهاز الخدمة السرية الأميركي تمكن من «تحييد» مطلق النار في تجمع ترمب الانتخابي، وأن المهاجم «الذي مات حالياً أطلق عدة أعيرة نارية باتجاه المنصة من مكان مرتفع خارج التجمع». وقال أنتوني جوجليلمي مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية، إن «جهاز الخدمة السرية الأميركي استجاب سريعاً بإجراءات وقائية والرئيس السابق بخير ويخضع للفحص».

وأضاف: «لقي أحد الحضور حتفه وأصيب اثنان بجروح خطيرة والواقعة قيد التحقيق حالياً، وأخطر جهاز الخدمة السرية مكتب التحقيقات الاتحادي رسمياً بها».

عملاء جهاز الخدمة السرية الأميركية خلال إجلاء الرئيس السابق دونالد ترمب (ا.ب) وقالت السلطات إن مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في «محاولة اغتيال» للرئيس الأمريكي السابق في بنسلفانيا.

وقال مسؤول إن مكتب التحقيق الاتحادي ليس مستعدا بعد للكشف عن هوية الشخص الذي أطلق النار وأصاب ترمب في أذنه كما أن المكتب لا يعرف حتى الآن الدافع وراء الهجوم الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين.

وأضاف المسؤول خلال مؤتمر صحافي «هذا المساء، شهدنا ما نطلق عليها محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترمب» من جهته، أعلن ريتشارد غولدنغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسيلفانيا (شمال شرق)، عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية، أن المشتبه في إطلاقه النار خلال تجمّع انتخابي لدونالد ترامب كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمّع في الهواء الطلق.

وقال غولدنغر «لا أعرف كيف وصل إلى المكان... لكنه كان في الخارج»، مضيفا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته. ويقوم ترمب بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن. وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادثة