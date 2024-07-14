ترامب يكشف عن إصابته ويبعث رسالة من 3 كلمات لأنصاره بعد محاولة اغتياله

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أرسل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بريدا إلكترونيا إلى مؤيديه يتضمن رسالة تحد قصيرة بعد إصابته أثناء إطلاق نار على تجمعه مساء السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا.

ترامب يصدر بيانا بعد محاولة اغتياله خلال خطاب أمام تجمع انتخابي المتحدث باسم دونالد ترامب يصدر بيانا بعد محاولة اغتياله خلال خطاب أمام تجمع انتخابي وجاء في الرسالة الإلكترونية المختصرة: "هذه رسالة من دونالد ترامب.. لن استسلم ابدا!".

وحمل البريد الإلكتروني توقيع ترامب وصورته. وتعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال ترامب بعد لحظات من اعتلائه المنصة خلال تجمع انتخابي ببنسلفانيا، حيث اصطحبه جهاز الخدمة السرية والدماء تسيل من جانب وجهه.

وبينما كان ترامب محاطا بعملاء الخدمة السرية على خشبة المسرح بعد إطلاق النار، تلفظ بكلمة "قتال" ثلاث مرات أمام حشد من مؤيديه. وقال متحدث باسم ترامب إن الرئيس السابق "بخير"، فيما قال جهاز الخدمة السرية إنه آمن. بدوره، أكد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وقال البيت الأبيض الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع ترامب بعد إطلاق النار عليه بتجمع انتخابي.

وقالت "سي أن أن" إن ترامب كان يخشى منذ فترة طويلة تعرضه لمحاولة اغتيال، إذ منذ أن أصبح مرشحا للرئاسة، كان يركز دائما على أمنه واستعداداته.

وبينما تعهد الرئيس السابق بمواصلة المؤتمر المقرر عقده الأسبوع المقبل في ميلووكي، حيث سيصبح المرشح الرسمي للحزب الجمهوري، قال مصدر مطلع على التخطيط لهذا الحدث، إنه ليس من الواضح بعد ما هو تأثير إطلاق النار يوم السبت على الخطط الأمنية للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، المقرر أن يبدأ يوم الاثنين في ميلووكي.

وأضاف المصدر أن الحادث قيد المراجعة. بدوره، قال رينس بريبوس، رئيس لجنة المؤتمر - وهو أيضا كبير موظفي إدارة ترامب السابق - ليلة السبت إن الحدث يمضي قدما، حيث بدأ الضيوف بالفعل في الوصول إلى ويسكونسن. ويقول مستشاروه إن ترامب يخطط لمواصلة الحضور. وجاء في بيان مشترك صادر عن مستشاري حملته ورؤساء المؤتمر: "يتطلع الرئيس ترامب إلى الانضمام إليكم جميعا في ميلووكي بينما نمضي قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون بمثابة الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة