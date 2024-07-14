عاجل.. إطلاق نار خلال تجمع انتخابي لترامب وناطق الاخير يكشف حالته الصحية

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أوقف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب كلمته فجأةً خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء اليوم، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.



واختفى ترامب عن المنصة، ولم يُعرف إن سقط أو اختبأ فقط، ولاحقاً رافقه رجال حراسة لإخراجه من المنصة وبدت آثار دماء على أذنه.



ولوحّ ترامب بيده للحضور، في إشارة إلى أنه بخير، على ما يبدو. ووقع إطلاق النار بينما كان ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا. وكان ترامب يعرض جدولًا لأرقام عبور الحدود عندما بدأت أصوات الانفجارات تدوي بين الحشد، ويمكن رؤية ترامب وهو يمد يده اليمنى نحو رقبته. ويبدو أن الدماء كانت على وجهه.

انتشرت مشاهد عديدة مع سماع إطلاق النار في الوقت الذي كان فيه أنصار ترامب يغادرون الحدث.



وبينما كان ترامب يلوح بقبضته للجمهور، سمع البعض يهتفون باسمه ويهتفون “الولايات المتحدة الأمريكية” و”اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

ولم تتوفر معلومات أولية بشأن هوية مطلق النار أو ما إذا كانت قد تم إلقاء القبض على أي شخص أثناء الحدث. وقال نائب الرئيس السابق، مايك بنس عبر منصة التواصل الاجتماعي X: “أنا وكارين نصلي من أجل الرئيس ترامب ونحث كل أمريكي على الانضمام إلينا”. كما نشر رئيس مجلس النواب مايك جونسون على X أنه يصلي من أجل ترامب.