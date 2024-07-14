حماس تكشف حقيقة استشهاد الضيف

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نفى نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة خليل الحية لقناة الجزيرة استشهاد محمد الضيف قائد الجناح العسكري في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم السبت.

وأضاف الحية “نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة”.

بالتزامن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن العملية التي نفذها الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة المواصي بقطاع غزة، استهدفت القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ونائبه، لكن لا توجد تأكيدات على مقتلهما.

وأوضح نتنياهو، في مؤتمر صحافي: “عملية المواصي استهدفت محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، لكن حتى الآن لا توجد تأكيدات على مقتلهما”.

وأضاف: “رغم ذلك فإننا سنصل إلى أي متهم بالمسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول”.

وتابع نتنياهو: “أمس (الجمعة) عرض علي جهاز الشاباك العملية في المواصي، وقد باركتها”.

وفي يناير الماضي، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورة يزعم أنها تعود لقائد “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، محمد الضيف ، وتمت مشاركة الصورة على نطاق واسع.

وتظهر الصورة رجلاً رمادي الشعر ملتحياً يحمل نقوداً في يده اليسرى وكوباً بلاستيكياً في يده اليمنى.

وتشتبه إسرائيل في أن الضيف فقد واحداً أو أكثر من أطرافه، لكن في كانون الأول/ ديسمبر، عثر جيش الاحتلال على مقطع مصور له تبدو فيه جميع أطرافه سليمة، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.

وتعتبر إسرائيل الضيف أحد العقول المدبرة للهجمات المباغتة التي شنتها “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وأعلنت أن قتله أحد أهدافها في الحرب على غزة، إلا أنه نجا من محاولات عديدة لاغتياله.