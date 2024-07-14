مليشيات الحوثي تنفذ دورات طائفية وعسكرية في كبرى الجامعات الأهلية اليمنية

الأحد 14 يوليو-تموز 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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كشف مصدر أكاديمي في صنعاء السبت 13 يوليو/ تموز 2023 عن دورات ثقافية وعسكرية تنفذ في أروقة جامعة العلوم والتكنولوجيا التي استولت عليها ميليشيا الحوثي بصنعاء، تحت غطاء طوفان الاقصى .

وأوضح المصدر لمأرب برس بأن إدارة المليشيات للجامعة ألزمت الموظفين بالإكراه على حضور دورة ثقافية وعسكرية بالقاعة الكبيرة بكلية العلوم الإدارية.



وأكد المصدر بأن إدارة الموارد البشرية هددت الموظفين الذين لم يحضروا بالخصم من رواتبهم وأنهم سيكون في الدائرة الحمراء في المستقبل وإنه سيتم استبعادهم من عملهم إذا لم يحضروا الدورة .

وأضاف المصدر بأن ادارة الموارد البشرية وإدارة الجامعة وضحت بأن الدورة جاءت حسب توجيهات عليا وليست اختيارية وإن كل موظف ملزم سواء كان دكتور أو فراش ، كما اضاف بأن ملتقى الطالب الجامعي قد تم تكليفه بتنفيذ دورات لجميع الطلاب والطالبات القدامى والمستجدين.

وتواصل ميليشيا الحوثي العبث بكبرى الجامعات الأهلية اليمنية والتي استولت عليها بقوة السلاح مطلع العام ٢٠٢٠، لصالح "الحارس القضائي، صالح مسفر الشاعر" الذراع المالي لزعيم الميليشيا، والمدرج على قائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية.

والجامعة منظمة مدنية استثمارية تتبع مؤسسة الموارد، المملوكة من مؤسسات ورجال أعمال يمنيين، وكانت تصنف سابقا الأولى بين الجامعات الأهلية اليمنية، لكن منذ سيطرة الميليشيا عليها عملت على عسكرتها ونشر فكرها الطائفي داخلها، وتدمير بنيتها.

ومؤخرا، استبدلت ميليشيا الحوثي رئيس الجامعة عادل المتوكل، والذي كان يتبع الحارس القضائي، بآخر يدعى خالد صلاح، ويتبع مباشرة أحمد حامد، مدير مكتب رئيس مجلس الحكم التابع للميليشيا مهدي المشاط.