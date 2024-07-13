أول الأحزاب السياسية بمأرب تعلن تأييدها لقرارات البنك المركزي بعدن..

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلن فرع مأرب لحزب البعث العربي الإشتراكي القومي تأييده الكامل لقرارات الأصلاحات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

موضحا انه كان يتوجب اتخاذ هذه القرارات بوقت مبكر لإنهاء حالة الانقسام النقدي الذي لجأت اليه المليشا الكهنوتية والحقت به ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني

واضاف تنظيم البعث في مأرب إن هذه القرارات دفعت المليشيا الانقلابية الى قرع ابواب الهئيات والمنظمات الدولية وهي التي لا تعترف بتلك الهئيات والمنظمات وتضرب بقراراتها عرض الحائط ولا تلتزم بالاتفاقات والقرارات الصادرة عنها.

وقال البعث في محافظة مأرب إنه لمن المؤسف ان يكرس المجتمع الدولي والامم المتحده ما بات واضحا من انحياز كامل لصفوف المليشيا ومنحهم الضوء الأخضر لإطالة امد الحرب وهي الجماعة المصنفة دوليا بجماعة ارهابية مما يضع الامم المتحدة ومبعوثها الاممي موضع الداعم لتلك المليشيا.

مارب برس ينشر نص البيان:

حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

قيادة قطر اليمن المؤقتة

فرع مأرب

أمة عربية واحدة. ذات رسالة خالدة

وحدة - حرية - إشتراكية

م/ بيان تأييد لقرارات البنك المركزي اليمني

يؤكد فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي على تأييده الكامل لقرارات الأصلاحات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتي كان يتوجب اتخاذها بوقت مبكر لإنهاء حالة الانقسام النقدي الذي لجأت اليه المليشا الكهنوتية والحقت به ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وكان له انعكاسات سلبية كبيرة اثرت وبشكل مباشر على حياة المواطنين وسبل معيشتهم.

إن القرارات الوطنية الصادرة عن البنك المركزي دفعت المليشيا الانقلابية الى قرع ابواب الهئيات والمنظمات الدولية وهي التي لا تعترف بتلك الهئيات والمنظمات وتضرب بقراراتها عرض الحائط ولا تلتزم بالاتفاقات والقرارات الصادرة عنها. لتنتزع خطاب عبر المبعوث الأممي يطالب بتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل البنك الى نهاية اغسطس القادم بذريعة الحرص على معاناة المواطنين وهي المليشيا التي جرعت الشعب اليمني كل صنوف العذاب والمعاناة منذ الانقلاب على الدولة الشرعية والتوافق الوطني وزجت بخيرات شباب الوطن واطفاله في اتون حرب خاسرة واستولت على رواتب الموظفين ونهبت كل الموارد لجيوب نافذيها ولتغذية الصراع . وهو الخطاب الذي يرفضه المؤتمر الشعبي العام شكلا ومضمونا كونه صيغ بأيد حوثية صرفه ويمنح المليشيا الانقلابية مساحة لتكريس المزيد من الانقسام الاقتصادي وتعزيز الانقسام الجغرافي الذي فرضته منذ انقلابها.

إنه لمن المؤسف ان يكرس المجتمع الدولي والامم المتحده ما بات واضحا من انحياز كامل لصفوف المليشيا ومنحهم الضوء الأخضر لإطالة امد الحرب وهي الجماعة المصنفة دوليا بجماعة ارهابية مما يضع الامم المتحدة ومبعوثها الاممي موضع الداعم لتلك المليشيا بدلا من الضغط عليها للإنصياع للإتفاقات والقرات الدولية الكفيلة بعودة الدولة وانهاء الانقلاب الذي جرع شعبنا ووطننا كل صنوف المعاناة وويلاتها.

لذلك ولأهمية القرارات الصادرة عن البنك المركزي على الصعيدين الوطني والاقتصادي يطالب فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي مجلس القيادة الرئاسي بعدم التعاطي مع مضمون ذلك الخطاب المنحاز لصفوف المليشيا واعتباره تدخلا في سيادة القرار الوطني مؤكدا وقوفه المبدئي والثابت الى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور /رشاد محمد العليمي وداعما لكل القرارات الوطنية التي تتخذها الحكومة في سبيل انهاء تمرد هذه المليشيات ومع كل قرار يهدف الى بتر عبث الايادي الملشاوية التي مزقت الوطن ودمرت مكتسباته وصادرت حقوق الشعب وعبثت بمقدراته.

والله الموفق والمعين .

صادر عن فرع مأرب لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي

السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤م