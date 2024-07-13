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الخبير الهولندي يعود من جديد ويوجه تحذيرا قويا من حدث ضخم سيهز مناطق في العالم

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_وكالات
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 أطلق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خلال الساعات الماضية، تحذيرا من إمكانية تعرض بعض مناطق بالكرة الأرضية لزلزال عنيف خلال الأيام القادمة.

وقال هوغربيتس على حسابه في منصة "إكس": "كونوا على أهبة الاستعداد، تحسبا.."، معيدا نشر تفاصيل من تغريدة أخرى تتحدث عن اصطفاف مرتقب بين القمر والزهرة والمريخ ونبتون، مما قد ينتنج عنه نشاط زلزالي. 

كما أضاف: "يمكن أن يؤدي التقارب بين الكواكب والقمر الذي يشمل القمر والزهرة والمريخ ونبتون إلى نشاط زلزالي أكبر". وأشار إلى أن "هناك احتمالا بنسبة 50-60% لحدوث زلزال بقوة 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة".

 وكان قبلها قد نشر صورا للكرة الأرضية وعليها علامات وردية، مشيرا إلى أن "المناطق المحددة تقريبية".

يذكر أن توقعات وتحذيرات هوغربيتس أثارت كثيرا من الجدل حول العالم، حيث ربط توقعاته باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة، فيما يرفضها العلماء

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