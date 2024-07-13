عاصفة رملية شديدة تضرب محافظتي مأرب وحضرموت

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 110

اجتاحت عواصف رملية شمالية شديدة، مساء اليوم السبت 13 يوليو/تموز 2024، محافظتي مأرب وحضرموت (شرقي اليمن) متسببة في تدني شديد في الرؤية الأفقية.

وقال مراسل "مارب برس"، إن عواصف رملية شمالية محملة بالغبار والأتربة شهدتها محافظتي مأرب وحضرموت واجزاء من محافظتي شبوة والجوف، مساء اليوم، متسببة في تدني شديد في الرؤية الافقية.

وأكد المراسل أن نشاط الرياح الشمالية المحملة بالغبار والاتربة يأتي نتيجة نشاط شديد للأمطار الرعدية وسط وشمال وغرب حضرموت وشمال شبوة