الخبير الهولندي يعود من جديد ويوجه تحذيرا قويا من حدث ضخم سيهز مناطق في العالم عاصفة رملية شديدة تضرب محافظتي مأرب وحضرموت تعرف على أعراض العصب السابع والقاتل الصامت وضرورة التدخل السريع في العلاج الطبيعي توجيهات رسمية تمنع دخول السيارات المجمركة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الأراضي السعودية . دمشق تعلن شروطها لتطبيع العلاقات مع أنقرة اشتعال حرب الإنتخابات الأمريكية بطريقة غير مسبوقة و وبايدن يهدد بـ الكابوس إذا فاز ترامب تصريح مذهل و مثير لمدرب ليفربول الجديد بعد لقائه الأول مع صلاح عاجل : المليشيات الحوثية تعلن رفضها لجهود المبعوث الأممي بخصوص تأجيل قرارات البنك المركزي آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن بعد 17 عاماً.. النجم الإسباني «لامين جمال» يكشف سر صورته المخفية مع ميسي
منعت إدارة منفذ الوديعة البري مع السعودية، مغادرة السيارات غير المجمركة في الدوائر الجمركية التابعة للحكومة لليمنية المعترف بها دولياً، والمجمركة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب، تعميم صادر من جمرك منفذ ميناء الوديعة البري، يمنع مغادرة أي سيارة لا تحمل بياناً جمركياً صادراً من المنافذ والدوائر الحكومية في "المناطق المحررة" من المنفذ باتجاه السعودية.
وطبقاً للتعميم، اطلع عليه "مارب برس”، منعت إدارة المنفذ مغادرة السيارات غير المجمركة بموجب توجيهات مماثلة صادرة من المصلحة ومذكرة أخرى من الإدارة العامة لشرطة السير.
وتأتي التوجيهات، ضمن قرار غير معلن يقر بمنع اعتماد البيانات الجمركية الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب