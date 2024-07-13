توجيهات رسمية تمنع دخول السيارات المجمركة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الأراضي السعودية

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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منعت إدارة منفذ الوديعة البري مع السعودية، مغادرة السيارات غير المجمركة في الدوائر الجمركية التابعة للحكومة لليمنية المعترف بها دولياً، والمجمركة في مناطق سيطرة الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب، تعميم صادر من جمرك منفذ ميناء الوديعة البري، يمنع مغادرة أي سيارة لا تحمل بياناً جمركياً صادراً من المنافذ والدوائر الحكومية في "المناطق المحررة" من المنفذ باتجاه السعودية.

وطبقاً للتعميم، اطلع عليه "مارب برس”، منعت إدارة المنفذ مغادرة السيارات غير المجمركة بموجب توجيهات مماثلة صادرة من المصلحة ومذكرة أخرى من الإدارة العامة لشرطة السير.

وتأتي التوجيهات، ضمن قرار غير معلن يقر بمنع اعتماد البيانات الجمركية الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب