عاجل : المليشيات الحوثية تعلن رفضها لجهود المبعوث الأممي بخصوص تأجيل قرارات البنك المركزي

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت المليشيات الحوثية رسميا عبر ما يسمى نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب بصنعاء رفضها لمبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن التي طالب فيها المجلس الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي بعدن وتحديدا حول الغاء تراخيص سته بنوك والغاء السوفت عليها، وكذلك الانخراط في مفاوضات الملف الاقتصادي.

حيث قال نائب وزير خارجية الانقلاب بصنعاء المدعو حسين العزي قبل قليل عن محتوى البلاغ الذي تقدم به لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “هانز غروندبرغ”.

وقال العزي على منصة اكس تابعها مأرب برس “: “أبلغنا مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي”.

في اشارة لكل جهود ووساطة المبعوث الأممي .

ومضى العزي متغطرسا بقوله " أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق الشعب اليمني أمر غير مقبول، ولن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها حسب توصيفه.

وشهدت اليوم محافظة مأرب وقفات داعمة للبنك المركزي وللمجلس الرئاسي.