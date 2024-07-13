تصريح مذهل و مثير لمدرب ليفربول الجديد بعد لقائه الأول مع صلاح عاجل : المليشيات الحوثية تعلن رفضها لجهود المبعوث الأممي بخصوص تأجيل قرارات البنك المركزي آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن بعد 17 عاماً.. النجم الإسباني «لامين جمال» يكشف سر صورته المخفية مع ميسي المملكة تعلن عن عصرٍ جديد تنبأت به للرياضات الإلكترونية منصة «أبشر» السعودية تكشف المدة القانونية لتجديد جواز السفر السعودي عاجل.. حماس تكشف حقيقة استشهاد قائدها العسكري محمد الضيف مسؤولة أممية: الإبادة في غزة نتيجة إفلات إسرائيل المستمر من العقاب مستجدات مجزرة مروعة جديدة في غزة ما الفرق بين التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني أو تأجيلها؟ وما حقيقة استجابة الشرعية للضعوطات؟
أعلنت المليشيات الحوثية رسميا عبر ما يسمى نائب وزير الخارجية في حكومة الانقلاب بصنعاء رفضها لمبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن التي طالب فيها المجلس الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي بعدن وتحديدا حول الغاء تراخيص سته بنوك والغاء السوفت عليها، وكذلك الانخراط في مفاوضات الملف الاقتصادي.
حيث قال نائب وزير خارجية الانقلاب بصنعاء المدعو حسين العزي قبل قليل عن محتوى البلاغ الذي تقدم به لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن “هانز غروندبرغ”.
وقال العزي على منصة اكس تابعها مأرب برس “: “أبلغنا مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي”.
في اشارة لكل جهود ووساطة المبعوث الأممي .
ومضى العزي متغطرسا بقوله " أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق الشعب اليمني أمر غير مقبول، ولن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها حسب توصيفه.
وشهدت اليوم محافظة مأرب وقفات داعمة للبنك المركزي وللمجلس الرئاسي.