آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمن, مساءاليوم السبت بتاريخ 13/07/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 535
بيع الدولار 538
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.40
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1875
بيع الدولار 1880
شراء السعودي 491
بيع السعودي 494