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آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمن, مساءاليوم السبت بتاريخ 13/07/2024

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                535

بيع الدولار                  538

شراء السعودي            140

بيع السعودي              140.40

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار               1875

بيع الدولار                  1880

شراء السعودي             491

بيع السعودي                494

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