بعد 17 عاماً.. النجم الإسباني «لامين جمال» يكشف سر صورته المخفية مع ميسي

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشف النجم الإسباني الشاب لامين جمال، عن سبب الإبقاء على صورته الشهيرة مع أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي مخفية قبل انتشارها على نطاق واسع في الأيام القليلة الماضية، التي تم التقاط الصورة في العام 2007 ونشرها منير النصراوي، والد لامين جمال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» الأسبوع الماضي، حيث ظهر ميسي مع لامين جمال عندما كان عمر الأخير بضعة أشهر فقط، وكشف التقرير الذي نشره موقع الـ «RT» الإلكتروني أن لاعب برشلونة التقط حينها صوراً مع أطفال وعائلاتهم ضمن حملة خيرية سنوية تنظمها صحيفة «دياريو سبورت» المحلية واليونيسف، حيث التقط ميسي صوراً مع لامين جمال وعائلته.

وفي أول تعليق للامين جمال على الصورة، قال في مقابلة مع الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، إن الصورة ظلت مخفية لوقت طويل لأن المقارنات مع أسطورة برشلونة لم تكن لتساعده في مسيرته، وأضاف: «من الواضح أنه في لحظة التقاط الصورة لم أكن واعياً بما كان يحدث في تلك السن»، وتابع صاحب الـ16 ربيعا: «لقد احتفظ والدي بالصور ولم تظهر أبداً، ولم نسلط الضوء عليها مطلقاً بسبب مسألة المقارنات (بينه وبين ميسي)»، وشدد: «لن ينزعج أحد من مقارنته بأفضل من لعب كرة القدم على الإطلاق، لكن هذا شيء يمكن أن يعمل ضدك لأنك لن تصبح مثله أبداً».