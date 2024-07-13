منصة «أبشر» السعودية تكشف المدة القانونية لتجديد جواز السفر السعودي

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت منصة وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية «أبشر»، المدة التي تسمح للمواطنين بتجديد جواز السفر قبل انتهائه، كاشفة أنه في حال الرغبة بتجديد جواز السفر السعودي، فيجب أن يتبقى في مدة الجواز 12 شهراً أو أقل.

ويتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عامًا فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر»، وبعد تجديده يمكن تفعيله من خلال مراجعة إحدى إدارات الجوازات في المناطق والمنافذ، مع إحضار الجواز السابق، كما أن رقم جواز السفر يتغير عند كل تجديد.

ويُتاح إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً ميلادياً فأكثر عبر منصة «أبشر»، وفي حال كان العمر أقل من 21 عاماً بالتقويم الميلادي، فيتم إصدار الجواز عبر الهوية الرقمية بمنصة «أبشر - أفراد» لرب الأسرة.

يشار إلى أنه يمكن للمواطن الذي لديه إيقاف خدمات إصدار أو تجديد جواز سفره، ما لم يوضح في السند النظامي للإيقاف خلاف ذلك، فيما يلزم وجود هوية وطنية لمن يتجاوز عمره 12 سنة فأكثر لإصدار أو تجديد جواز السفر عبر منصة «أبشر»، وإضافة إلى ذلك، فإن خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات متاحة اختياريًا لمن بلغ عمره 21 عامًا فأكثر