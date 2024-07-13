عاجل.. مستجدات مجزرة مروعة جديدة في غزة

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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استشهد عشرات المواطنين وأصيب أكثر من 100 آخرين، السبت، في عدة غارات إسرائيلية متتالية على منطقة المواصي غرب خان يونس التي تعج بمئات آلاف النازحين، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات متتالية استهدفت منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل ما لايقل عن 30 فلسطينيا وصلوا إلى المستشفى وأصيب أكثر من 100 آخرين.

من جانبها، ذكرت حركة حماس أن أكثر من 100 قتيل وجريح من جراء قصف إسرائيلي على مخيمات النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يحقق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس.