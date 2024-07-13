أول محافظة يمنية تخرج في تظاهرة شعبية تأييدا لقرارات البنك المركزي

السبت 13 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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شهدت مدينة مأرب اليوم السبت تظاهرة شعبية لتأييد قرارات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بشأن الإجراءات الاقتصادية.

المتظاهرون شددوا على المضي قدماً في تنفيذ القرارات وعدم التراجع عنها مهما كانت الضغوط.

ووصفت التظاهرة أي تراجع عن القرارات بأنه انتحار سياسي وخدمة مجانية لمليشيا الحوثي.

ورفضا لمساعي المبعوث الأممي التحكم بقرارات الجمهورية اليمنية وتدخلاته بها، ومساندة لجهود البنك المركزي وتأييدا لقراراته الهادفة لإنهاء عبث مليشيا الحوثي الانقلابية بالاقتصاد الوطني، ورفضا لمساعي الأمم المتحدة لانقاذ مليشيا الحوثي الإرهابية، ومنعا للقفز على الإرادة الشعبية؛ دعا شباب تعز للخروج غدا الأحد الساعة العاشرة صباحا في مظاهرة احتجاجية في شارع جمال - جولة العواضي.