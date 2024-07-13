أكد جهوزية الجيش لردع المليشيات.. وزير الدفاع يوجه رسالة ساخرة للمتورد عبد الملك الحوثي بشأن تهديداته الاخيرة ضد المملكة

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أكد وزير الدفاع الفريق، الركن، محسن محمد الداعري، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على درجة عالية من الجاهزية لردع أي مغامرة عدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف وزير الدفاع، في مقابلة على قناة الحدث، أن الميليشيا الحوثية تناور بصواريخ ومسيرات ايران لكنها على الأرض اضعف بكثير مما تروج لنفسها، مشيرا إلى أن قوات الجيش سبق وأن خبرتها جيدا وكسرتها وهزمتها في أكثر من جبهة.
وسخر وزير الدفاع، من التهديدات التي أطلقها زعيم الجماعة الإرهابية ضد الأشقاء في المملكة، معتبرا أن هذه الفقاعات محاولة مكشوفة ويائسة للابتزاز وذريعة للتنصل من الاتفاقات وجهود السلام، مؤكدا أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، قوات صلبة مدربة ومحترفة تنتظر القرار من القيادة السياسية للتعامل مع الميليشيا الإرهابية، وانهاء خطرها وإرهابها بحق اليمن والمنطقة والعالم.
وأشار الوزير الداعري الى ان التزام القوات المسلحة بالهدنة رغم هشاشتها يعد من باب المسؤولية والحرص على إتاحة الفرصة أمام جهود الأشقاء لإحلال السلام الشامل في اليمن.
وجدد وزير الدفاع التأكيد على ان العلاقة مع الاشقاء في دول التحالف استراتيجية عميقة منوها بوقفتهم الاخوية المشرفة مع اليمن في مختلف الظروف، موضحا ان القوات المسلحة وقوات التحالف في خندق واحد.
ولفت الفريق الداعري الى إقرار المجتمع الدولي بخطأ ضغوطهم لوقف معركة الحديدة، بعد ادراكه لخطر الإرهاب الحوثي واستهدافه خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية.