رسمياً.. مليشيات الحوثي تنصّب زعيمها نبياً مقدما على أفضلية نبينا الكريم ومغردون يردون :لهذة الدرجة فوق الرسل والانبياء محكمة العدل الدولية تحدد موعدًا للإعلان عن موقفها من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بعد مغادرته ليفربول.. كلوب يرد على عرض لتدريب المنتخب الأمريكي اليمن: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بشبوة الديوان الملكي السعودي يصدر قرارا بخصوص ثلاثة أسماء ويعتمد لها 3 ضوابط لتسجيلها وقفة تضامنية بمأرب تطالب بمسيرات غضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر الإسرائيلية ووقف حرب الإبادة بغزة عاجل المجلس الرئاسي يدعم قرارات البنك المركزي بعدن ويؤكد ان إصلاح الوضع الإقتصادي للبلد يبدأ بإعادة تصدير النفط وتوحيد العملة اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي.. المجلس يحذر الحوثيين ويعلن الجاهزية العسكرية لأي مغامرة قادمة عاجل.. غارات امريكية غرب اليمن أثناء ممارستهم السباحة.. حادثة اليمة في حضرموت والسلطات توجه تحذيرا للمواطنين
لم تكتفي مليشيات الحوثي الإرهابية بتنصيب زعيمها الارهابي المدعو "عبد الملك الحوثي" حاكما مطلقاً له حريه استعباد اليمنيين وانتزاع حقهم الدستوري والقانوني الذي يؤكد صراحةً على ان الشعب هو مالك السلطة ومصدرها عبر صناديق الإقتراع الى منحه مقارنة تكشف مدى انحراف المشروع الحوثي عن دين الاسلام وذلك من خلال تقديمها بالأمس القريب زعيمها الارهابي المدعو عبد الملك الحوثي على منزله وحب أنبياء الله تعالى ولكنه حال ومنطق الغلاه الذين فرغت قلوبهم من حب الانبياء واشبعتها بحب سلالة بدر الدين الحوثي.
امس الخميس خرج منتحل منصب نائب وزير الخارجية في حكومة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو “حسين العزي“ في تغريدة له على منصة أكس رصدها محرر ”مأرب برس“ بتقديم زعيم الجماعة الإرهابية "عبد الملك الحوثي" على أفضلية نبينا الكريم محمد صل الله عليه وسلم حيث وصفه بانه "أصدق الخلق" متجاوزاً وبكل وقاحة منزله وأفضلية نبينا الكريم وخاتم الأنبياء والمرسلين التي هي افضلية قطعية من دليل القرآن واجماع الامه.
وخاطب المدعو ”العزي“ المواطنين في مناطق سيطرة جماعته قائلاً :"لقد دعاكم أبوجبريل أصدق الخلق في مايرجوه لكم من الخير وأخوكم الذي يحبكم وتحبونه والقائدالذي تعتصر قلبَه الكبير أوجاعُكم".
وتابع العزي في تغريدته قائلاً :"ألا وإن غداً له مابعده فالله الله اجعلوه من أيام الله وكونوا فيه من الشاهدين كي لايستمر ضيمٌ دون إباء
وإنكم لجديرون بالذروة من الشرف
👈موعدنا الـ70وبقية الساحات" (انتهى الاقتباس ).
تغريدة القيادي الحوثي اليوم تكشف وبصورة واضحة وصريحة بأن العقيدة والفلسفة الحوثية ترضع من ثدي عقيدة الضلال الذي بدأ ببث سمومها المرشد الايراني الهالك" روح الله الخميني" عام 1979 م وذلك عندما قال في احدى مؤلفاته: ( إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل .. و قد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب و لا نبي مرسل ).
وحدة الرصد التابعة لـ مأرب برس رصدت جانباً من ردود ناشطين يمنيين حول تغريده القيادي الحوثي "حسين العزي" التي وصف فيها زعيم المليشيات بانه "الصادق الأمين " حيث قال أحدهم :أصدق الخلق يعني تجاوز الرسول محمد عليه السلام باقي الملايكه تنزل معاه دام هو بهذا القدر عندكم"
وتساءل آخر ساخراً :اصدق الخلق ؟؟؟؟ لهذه الدرجة صادق فوق الرسل والانبياء وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام".
بينما علّق ناشط يحمل اسم مستعار :"اصدق الخلق محمد بن عبدالله صلوات ربي عليه اما عبدالملك خطابات الماضي يكذبها خطابات الحاضر بنفسه".
وامس الخميس دعا زعيم المليشيات الحوثية في خطاب متلفز بثته القناة الحوثية الرسمية انصاره الى الاحتشاد والخروج عصر اليوم في مظاهرات احتجاجية للتنديد بقرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بوقف التعامل مع 6 بنوك امتنعت عن تنفيذ توجيهاته بنقل إداراتها إلى عدن، وتوجيهاته بسحب الأوراق النقدية للعملة القديمة الصادرة قبل عام 2016، إلى جانب حظر الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من طرفه.
والأحد الماضي7 يوليو/ تموز 2024 اعترف زعيم مليشيات الحوثي الانقلابية المدعو عبد الملك الحوثي رسميا بالضائقة الاقتصادية التي بدأ يتجرعها تنظيمه الإرهابي جراء القرارات الجريئة الاخيرة التي اصدرها البنك المركزي في عدن ضد البنوك التجارية وشركات الصرافة في مناطق سيطرة المليشيات المخالفة لتعليمات البنك في عدن .
زعيم مليشيات الحوثي وفي كلمه متلفزة بثها التلفزيون الحوثي الرسمي قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية تابعها محرر "مأرب برس" قال بأن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي امام الاجراءات القاسية الاخيرة التي اتخذها مركزي عدن ضد الحركة المالية الداعمة للإرهاب الحوثي واصفاً إياها "بالخطوات الجنونية ".
الحوثي وفي، كلمته الغاضبة اوضح بأنه لجأ موخراً الى وسطاء لم يسمهم للتوسط لدى المملكة العربية السعودية للتدخل بثني البنك المركزي في عدن عن قراراته الاقتصادية الاخيرة ... لافتًا إلى ان السعودية لازالت تماطل بهذا الشأن حسب تعبيره.
وتابع "وجهنا النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء ليتراجع النظام السعودي عن هذه الخطوة الحمقاء والغبية لكنه ما يزال يماطل، وبعد خطوة نقل البنوك اتجه السعودي إلى تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات رغم محدوديتها وهامشها الضيق" حسب تعبيره.
واضاف "سنقابل كل شيء بمثله البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء، وسنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا؟ وتعتبرونه شيئا منطقياً؟ فلماذا تريدون فرضه على بلدنا؟".
زعيم المليشيات قال بأن "أهم ما يركز عليه الأمريكي هو المجال الاقتصادي لأن ضرره يلحق بكل الناس.. معتبراً الضغط باتجاه نقل البنوك من صنعاء خطوة جنونية وغبية، ولا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة" حسب قولة.
وتابع: الأمريكي يريد توريط السعودي في حرب شاملة أي العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد".
واتهم زعيم المليشيات في كلمته واشنطن واسرائيل بدفع السعودية الى حرب جديدة ضد جماعته حيث قال :التورط مع الأمريكي والإسرائيلي فيه خسارة للمصالح السعودية وأمنهم وجلب الخطر على نفطهم،
وتابع: "أن النظام السعودي عندما يلجأ لخيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في الحرب والحصار والمعاناة".
واقر الحوثي بالضربات الاقتصادية الموجعة التي وجهها البنك المركزي في عدن ضد نشاطه جماعته الاقتصادي قائلاً :" لن نسمح بالقضاء على الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام كي لا تحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، لأن تحركنا يأتي من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة، ومستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك".
ومؤخراً وسّعت الحكومة اليمنية من إجراءاتها لخنق الجماعة الحوثية اقتصادياً، بعد أن وجهت شركات الاتصالات بنقل مراكزها وإداراتها الرئيسية من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد توجيه مشابه من وزارة النقل إلى وكالات السفر، إلى جانب قرارها بنقل حسابات «طيران اليمنية» إلى المحافظات المحررة أو إلى الخارج.