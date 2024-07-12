بعد مغادرته ليفربول.. كلوب يرد على عرض لتدريب المنتخب الأمريكي

الجمعة 12 يوليو-تموز 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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رفض الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي السابق، عرضا من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لتولي منصب مدرب المنتخب الوطني خلفا لغريغ بيرهالتر، الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

وأفادت صحيفة “ذا أتلتيك” الأمريكية، الخميس، أنه تم إجراء اتصال أولي مع كلوب بشأن إمكانية قيادة المنتخب الأمريكي، لكن الأخير أكد أنه يرغب في أخذ قسط من الراحة.

وأضاف التقرير: “على الرغم من ذلك، لا يزال هناك اهتمام من جانب اتحاد كرة القدم الأمريكي بجعل المدرب البالغ من العمر 57 عاما في منصب المدير الفني للفريق”.

وأقيل بيرهالتر، الأربعاء، عقب الإقصاء المبكر للمنتخب الأمريكي من بطولة كوبا أمريكا التي يستضيفها حاليا على أرضه، بعدما ودع المنافسات مبكرا من مرحلة المجموعات.

وتستعد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026 إلى جانب كندا والمكسيك، وتسعى لإعادة بناء منتخبها في البطولة المقبلة لتقديم صورة مغايرة عن تلك التي ظهر بها في كأس العالم 2022 في قطر بعد الخروج من دور الـ16.

ورحل يورغن كلوب عن ليفربول نهاية الموسم المنصرم بعد 9 مواسم ناجحة في “أنفيلد” حصد خلالها 8 ألقاب، حيث فضّل الحصول على راحة من التدريب على الأقل في الموسم الجديد.

وتحت قيادته، حصل ليفربول على لقب الدوري الإنكليزي الأول منذ 30 عاما وفاز بأول دوري أبطال أوروبا منذ عام 2005 عندما تغلب على توتنهام هوتسبير في عام