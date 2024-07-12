اليمن: قتلى وجرحى في هجوم إرهابي بشبوة

الجمعة 12 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قتل وأصيب 6 جنود يمنيين في هجوم إرهابي شنه مسلحون من تنظيم القاعدة الإرهابي على أحد المواقع العسكرية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن قوات دفاع شبوة أحبطت الهجوم الذي كان يستهدف أحد مواقعها في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة، وتمكنت من قتل عدد من العناصر الإرهابية وجرح آخرين في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعبوات الناسفة، مؤكدة مقتل ثلاثة جنود وإصابة 3 آخرين في الهجوم.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم القاعدة الإرهابي استهدف بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية موقع القلعة التابع للواء الأول بقوات دفاع شبوة، لكن أفراد الموقع كانوا له بالمرصاد وأطلقوا نداء لتعزيزهم بقوة إضافية للتصدي للهجوم، غير أن الإرهابيين نصبوا كميناً بعبوة ناسفة لآلية عسكرية تحمل عددا من الجنود أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى الموقع.