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عاجل.. غارات امريكية غرب اليمن

الجمعة 12 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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أفادت وسائل إعلام حوثية اليوم الجمعة بان الطيران الأمريكي البريطاني شن عدة غارات في محافظة الحديدة غرب اليمن.

واستهدف الطيران في 3 غارات مطار الحديدة.

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