أثناء ممارستهم السباحة.. حادثة اليمة في حضرموت والسلطات توجه تحذيرا للمواطنين

الجمعة 12 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، اليوم الجمعة، وفاة شاب غرقاً، وإنقاذ 7 اخرين اثناء ممارستهم السباحة في مياه بحر العرب بمنطقة الستين بمدينة المكلا.

وقال سكان محليون"أن الغريق محمد أنس بن ضبيع (٢٣ عاما) من مديرية غيل باوزير، غرق في ساحل الستين بالمكلا صباح اليوم الجمعة اثناء ممارسته السباحة" وفق وكالة سبأ.

واعتاد السكان والزائرين على الاغتسال في مياه البحر التي تكون شديدة البرودة في نجم موسم البلدة.

وحذرت السلطات المحلية والأمنية وخفر السواحل، السكان من الاغتسال في الأماكن التي تشتد فيها الأمواج.