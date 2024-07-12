دعا أنصاره للإستعداد للحظة التاريخية.. الانتقالي يتوعد الحكومة ويهدد بالتصعيد

الجمعة 12 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 344

عاود المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تهديداته بالتصعيد ضد الحكومة حال ما أسماه التسويف والمماطلة في معالجة التدهور الخدمي والانهيار الاقتصادي، داعيا أنصاره للاستعداد لما وصفها باللحظة التاريخية المرتقبة.

وأشار رئيس وحدة شؤون المفاوضات "ناصر الخُبجي"، إلى أن هناك مصفوفة أُعدت للحكومة محددة بمدةٍ زمنية للتنفيذ لانتشال الوضع الاقتصادي.

ولفت إلى أن الانتقالي سيتخذ عددًا من الخيارات المطروحة، إنْ كانت هناك مماطلة في التنفيذ، وأن خيار الانسحاب وفض الشراكة متاح، متهماً رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بمحاولة الاستحواذ على القرارات دون الرجوع لباقي الأعضاء.

وغالبا ما يهدد الانتقالي بتشكيل وفد أحادي منفصل، بعيدا عن الشراكة مع الحكومة الشرعية، للتفاوض مع جماعة الحوثي.

وتخضع محافظات جنوبية، هي عدن وشبوة وسقطرى ومعظم أبين، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بالانفصال ويتهم الحكومات المتعاقبة بتهميش وإقصاء المناطق الجنوبية سياسا واقتصاديا.