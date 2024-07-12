ضربة اقتصادية موجعة لإسرائيل.. هذا ما حدث لـ 46 ألف شركة منذ 7 أكتوبر العام الماضي

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قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن 46 ألف شركة إسرائيلية أغلقت أبوابها منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 60 ألف شركة بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أنه "جرى إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب"، وفق شركة المعلومات التجارية "Coface Bdi" المختصة بالشركات والمؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن يوئيل أمير، الرئيس التنفيذي للشركة، أن نحو 77 بالمئة من الشركات التي أُغلقت منذ بداية الحرب، هي شركات صغيرة وهي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد الإسرائيلي. وأضاف: "بعيداً عن إغلاق الشركات أبوابها، هناك تراجع حاد في نشاط الشركات في مختلف القطاعات منذ بداية الحرب".