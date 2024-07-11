6000 سيارة تدخل يوميا مدينة تعز.. مسئول عسكري يكشف طبيعة الوضع بعد شهر من اعلان فتح الطريق والإجراءات المتبعة

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، اليوم الخميس، نزولاً ميدانياً إلى أحياء في مديرية صالة شرقي مدينة تعز، للاطلاع على الوضع العام، وحركة التنقل من وإلى المدينة في نقطة التفتيش الأمنية والعسكرية بعد فتح طريق الكمب - جولة القصر الحوبان، والوقوف على إجراءات حماية حقوق الإنسان.

وفي الزيارة، التقت عضو اللجنة القاضي اشراق المقطري، برئيس أركان اللواء 22 ميكا، العميد الركن منصور الحساني، الذي استعرض أهم الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الأمنية المشكلة، من جهات ضبطية، وأمنية، وإدارية، والمكلفة بأعمال متابعة حركة الدخول والخروج عبر طريق الكمب - جولة القصر الحوبان والذي تم افتتاحه منذ شهر بعد ضغوط أممية وشعبية في نطاق رفع الحصار الكلي عن مدينة تعز وفتح الطرقات، وفق وكالة سبأ.

وأشار العميد الحساني، إلى أن تلك الخطوات شملت أعمال الاستقبال، والتفتيش، وفحص وتحليل بيانات البطائق الشخصية للداخلين، والتأكد من عدم استغلال المطلوبين أمنياً في أعمال قتل في المعارك العسكرية واغتيالات للطريق، وحرص عمليات اللواء على تواجد أفراد مؤهلين يعملون ساعات طويلة على خدمة المواطنين، وتيسير حركة دخولهم إلى المدينة، وضمان سلامتهم وموائمتها مع حفظ الأمن والاستقرار والسكينة داخل مدينة تعز.

ولفت الحساني، إلى ان الإجراءات تأتي بالنظر إلى حجم الكثافة الكبيرة للداخلين بالحافلات والتي تصل إلى 6000 سيارة يوميا، من مديريات شرعب والتعزية ودمنة خدير الزائرين لذويهم أو العائدين إلى مساكنهم، إضافة إلى محافظات الجمهورية.

وجرى خلال النزول الميداني، الاطلاع على أقسام ومرافق استقبال المواطنين والفحص الأمني بما فيه أقسام المعلومات والأمانات، ومعاينة حركة المرور، واللقاء بعدد من المواطنين، والاستماع لتوضيحات عمليات اللواء22 والطواقم العاملة باللجنة المشتركة، والرد على استفسارات اللجنة الوطنية المتعلقة بضمانات حماية حقوق الإنسان للمواطنين أثناء تنقلهم في طريق جولة القصر وفقا للقانون الدولي الإنساني، والتدابير المتبعة لضمان الحق في التنقل والمعاملة الكريمة المتوافقة مع المعايير والالتزامات القانونية الوطنية والدولية.

وفي السياق ذاته، اطلع فريق اللجنة الوطنية للتحقيق برئاسة عضو اللجنة القاضي إشراق، على حجم الدمار والأضرار الكبيرة التي طالت الممتلكات الخاصة ومنازل المواطنين في مناطق الكمب وجولة لقصر، وحي كلية الطب، والتدمير الكلي الذي طال المدارس العامة الأساسية والثانوية النموذجية في المنطقة والتي كانت تستقبل آلاف الطلبة من مديريات صالة والقاهرة والتعزية.

الجدير ذكره ان التدمير التي تعرضت له المنشآت التعليمية من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من الحق في التعليم ونزوح أعداد أخرى إلى مناطق متفرقة.