لإستخدمها في الحرب على غزة.. أمريكا توافق على شحن قنابل تزن 500 رطل إلى إسرائيل قراءة تحليلية لقرارات البنك المركزي اليمني.. كيف سيتأثر بها الحوثيين؟ وهل تعالج مشكلة انهيار العملة؟ لقاء الرئيس العليمي بسفير دولة الإمارات العليمي يستقبل ''عبده شريف'' ويشيد بدعم بريطانيا لليمن في 5 مجالات موعد نهائي كأس أمم أوروبا بين اسبانيا وانجلترا ''لا تسافر إلى اليمن''.. لماذا حذرت واشنطن رعاياها ''الأمريكيين اليمنيين'' من السفر إلى اليمن وخاصة مناطق الحوثيين وسقطرى وثلاث محافظات أخرى؟ بيان هام لمحور تعز يكشف حقيقة ما حدث في الشقب ويدحض مزاعم الحوثيين اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات في نابلس والخليل هل ينفحر الحرب في لاحظات ؟… رصد اعداد كبيرة وغير مسبوقة من الطائرات العسكرية الصينية حول تايوان في يوم واحد هدف قاتل يعبر بإنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب هولندا
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي (رفض الكشف عن هويته) قوله، أمس الأربعاء، إن واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو/أيار الماضي تعليق شحنة قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل، وسط تحفظات حول تأثير استخدامها في الحرب على غزة.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن القنابل زنة 500 رطل كانت في الشحنة نفسها مع القنابل الأكبر التي جرى تعليقها مؤقتاً، وبالتالي توقفت.
واشار إلى أن قلق الإدارة الأمريكية لم يكن يتعلق بالقنابل زنة 500 رطل، لذا فإنها ستفرج عليها في إطار "العملية المعتادة".