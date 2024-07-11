لإستخدمها في الحرب على غزة.. أمريكا توافق على شحن قنابل تزن 500 رطل إلى إسرائيل

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي (رفض الكشف عن هويته) قوله، أمس الأربعاء، إن واشنطن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في مايو/أيار الماضي تعليق شحنة قنابل زنة 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل، وسط تحفظات حول تأثير استخدامها في الحرب على غزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن القنابل زنة 500 رطل كانت في الشحنة نفسها مع القنابل الأكبر التي جرى تعليقها مؤقتاً، وبالتالي توقفت.

واشار إلى أن قلق الإدارة الأمريكية لم يكن يتعلق بالقنابل زنة 500 رطل، لذا فإنها ستفرج عليها في إطار "العملية المعتادة".