لقاء الرئيس العليمي بسفير دولة الإمارات

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مقر اقامته بالرياض اليوم الخميس، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات،وفق سبأ.

كما تطرق اللقاء، الى مستجدات الوضع اليمني والجهود المشتركة لتنسيق المواقف ازاء التحديات الراهنة على كافة المستويات.

و في اللقاء، نقل السفير الاماراتي للرئيس، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة، وللشعب اليمني، الامن، والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى محمد بن زايد، وتمنياته له وافر الصحة والسعادة، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء.