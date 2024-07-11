آخر الاخبار

قراءة تحليلية لقرارات البنك المركزي اليمني.. كيف سيتأثر بها الحوثيين؟ وهل تعالج مشكلة انهيار العملة؟ لقاء الرئيس العليمي بسفير دولة الإمارات العليمي يستقبل ''عبده شريف'' ويشيد بدعم بريطانيا لليمن في 5 مجالات موعد نهائي كأس أمم أوروبا بين اسبانيا وانجلترا ''لا تسافر إلى اليمن''.. لماذا حذرت واشنطن رعاياها ''الأمريكيين اليمنيين'' من السفر إلى اليمن وخاصة مناطق الحوثيين وسقطرى وثلاث محافظات أخرى؟ بيان هام لمحور تعز يكشف حقيقة ما حدث في الشقب ويدحض مزاعم الحوثيين اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات في نابلس والخليل هل ينفحر الحرب في لاحظات ؟… رصد اعداد كبيرة وغير مسبوقة من الطائرات العسكرية الصينية حول تايوان في يوم واحد هدف قاتل يعبر بإنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب هولندا تفاصيل المعارك في غزة… غارات على عدة مناطق في القطاع وقصف مدفعي يستهدف مخيم النصيرات

العليمي يستقبل ''عبده شريف'' ويشيد بدعم بريطانيا لليمن في 5 مجالات

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 290

اشاد الرئيس اليمني رشاد العليمي بالدعم البريطاني المستمر لقوات خفر السواحل اليمنية، والجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، وتهريب الاسلحة، والمخدرات، والجريمة المنظمة، والاجراءات العقابية المطلوبة لردع المليشيات الحوثية للقانون الانساني، والقرارات الدولية ذات الصلة.

واستقبل العليمي، اليوم الخميس، بمقر اقامته في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية، والمستجدات الوطنية، والاقليمية، وسبل التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين على كافة المستويات.

كما تطرق، الى الاصلاحات الاقتصادية الحكومية، والتداعيات الكارثية المستمرة للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، و سفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق موظفي الاغاثة الدولية، والناشطين الحقوقيين، وفق وكالة سبأ.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتطلعات لتنميتها مع الحكومة البريطانية الجديدة في مختلف المجالات.

إقراء أيضاً
قراءة تحليلية لقرارات البنك المركزي اليمني.. كيف سيتأثر بها الحوثيين؟ وهل تعالج
لقاء الرئيس العليمي بسفير دولة الإمارات
''لا تسافر إلى اليمن''.. لماذا حذرت واشنطن رعاياها ''الأمريكيين اليمنيين'' من ال
بيان هام لمحور تعز يكشف حقيقة ما حدث في الشقب ويدحض مزاعم الحوثيين
وزير الصحة بحيبح :البلاد تشهد حاليا ًحالة طوارئ حادة يحتاج فيها 18مليون شخص للرع
انقطاع بث كافة القنوات التلفزيونية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول