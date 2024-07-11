العليمي يستقبل ''عبده شريف'' ويشيد بدعم بريطانيا لليمن في 5 مجالات

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 290

اشاد الرئيس اليمني رشاد العليمي بالدعم البريطاني المستمر لقوات خفر السواحل اليمنية، والجهود المشتركة لمكافحة الارهاب، وتهريب الاسلحة، والمخدرات، والجريمة المنظمة، والاجراءات العقابية المطلوبة لردع المليشيات الحوثية للقانون الانساني، والقرارات الدولية ذات الصلة.

واستقبل العليمي، اليوم الخميس، بمقر اقامته في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبده شريف.

وتطرق اللقاء، الى العلاقات الثنائية، والمستجدات الوطنية، والاقليمية، وسبل التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين على كافة المستويات.

كما تطرق، الى الاصلاحات الاقتصادية الحكومية، والتداعيات الكارثية المستمرة للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، و سفن الشحن البحري، وخطوط الملاحة الدولية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق موظفي الاغاثة الدولية، والناشطين الحقوقيين، وفق وكالة سبأ.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، والتطلعات لتنميتها مع الحكومة البريطانية الجديدة في مختلف المجالات.