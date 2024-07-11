قراءة تحليلية لقرارات البنك المركزي اليمني.. كيف سيتأثر بها الحوثيين؟ وهل تعالج مشكلة انهيار العملة؟ لقاء الرئيس العليمي بسفير دولة الإمارات العليمي يستقبل ''عبده شريف'' ويشيد بدعم بريطانيا لليمن في 5 مجالات موعد نهائي كأس أمم أوروبا بين اسبانيا وانجلترا ''لا تسافر إلى اليمن''.. لماذا حذرت واشنطن رعاياها ''الأمريكيين اليمنيين'' من السفر إلى اليمن وخاصة مناطق الحوثيين وسقطرى وثلاث محافظات أخرى؟ بيان هام لمحور تعز يكشف حقيقة ما حدث في الشقب ويدحض مزاعم الحوثيين اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات في نابلس والخليل هل ينفحر الحرب في لاحظات ؟… رصد اعداد كبيرة وغير مسبوقة من الطائرات العسكرية الصينية حول تايوان في يوم واحد هدف قاتل يعبر بإنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب هولندا تفاصيل المعارك في غزة… غارات على عدة مناطق في القطاع وقصف مدفعي يستهدف مخيم النصيرات
بلغ منتخب انجلترا نهائي كأس اوروبا لكرة القدم (يورو 2024) للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب دورتموند ضمن نصف النهائي، ليضرب موعداً في النهائي مع اسبانيا الاحد القادم.
وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عن طريق تشافي سيمونز، فيما تمكن منتخب انجلترا الرد سريعاً من ضرية جزاء في الدقيقة 18 تحصل عليها هاري كاين ووضعها بنفسه في الشباك, وفي الدقيقة 90 تمكن أولي واتكينز من تسجيل هدف الفوز الثاني.
ويواجه منتخب إنجلترا في النهائي، الاحد القادم، علي ملعب برلين منتخب إسبانيا.
بطاقة المباراة
نهائي كأس امم اوروبا 2024
اسبانيا × انجلترا
• الاحد 14 يوليو
• الساعة 10 بتوقيت مكة
• الاستاد الاولمبي - برلين