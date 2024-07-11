موعد نهائي كأس أمم أوروبا بين اسبانيا وانجلترا

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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بلغ منتخب انجلترا نهائي كأس اوروبا لكرة القدم (يورو 2024) للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على نظيره الهولندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب دورتموند ضمن نصف النهائي، ليضرب موعداً في النهائي مع اسبانيا الاحد القادم.

وافتتح المنتخب الهولندي التسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عن طريق تشافي سيمونز، فيما تمكن منتخب انجلترا الرد سريعاً من ضرية جزاء في الدقيقة 18 تحصل عليها هاري كاين ووضعها بنفسه في الشباك, وفي الدقيقة 90 تمكن أولي واتكينز من تسجيل هدف الفوز الثاني.

ويواجه منتخب إنجلترا في النهائي، الاحد القادم، علي ملعب برلين منتخب إسبانيا.

بطاقة المباراة

نهائي كأس امم اوروبا 2024

‏اسبانيا × انجلترا

• الاحد 14 يوليو

• الساعة 10 بتوقيت مكة

• الاستاد الاولمبي - برلين