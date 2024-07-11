''لا تسافر إلى اليمن''.. لماذا حذرت واشنطن رعاياها ''الأمريكيين اليمنيين'' من السفر إلى اليمن وخاصة مناطق الحوثيين وسقطرى وثلاث محافظات أخرى؟ بيان هام لمحور تعز يكشف حقيقة ما حدث في الشقب ويدحض مزاعم الحوثيين اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات في نابلس والخليل هل ينفحر الحرب في لاحظات ؟… رصد اعداد كبيرة وغير مسبوقة من الطائرات العسكرية الصينية حول تايوان في يوم واحد هدف قاتل يعبر بإنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب هولندا تفاصيل المعارك في غزة… غارات على عدة مناطق في القطاع وقصف مدفعي يستهدف مخيم النصيرات أميركا تسمح بشحن قنابل تزن 500 رطل لإسرائيل ..تفاصيل أول دولة عربية تعمق تعاونها الأمني مع إسرائيل في صفقة المليار دولار أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني وسط انخفاض المخزونات الأميركية أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ
قال محور تعز العسكري ان قصفا لمليشيا الحوثي تسبب بمقتل واصابة 8 مواطنين في منطقة الشقب بمحافظة تعز.
واستنكرت قيادة محور تعز الجريمة البشعة، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب، وحملتها المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وجرح ثمانية مواطنين أبرياء.
واكدت أن محاولة المليشيا التنصل من هذه الجريمة لا يمكنها أن تنطلي على أحد.
ونفت قيادة محور تعز العسكري مزاعم الميليشيا واتهامها للجيش الوطني باستهداف المدنيين في منطقة الشقب مديرية صبر الموادم بطائرة مسيرة ما تسبب بمقتل وجرح ثمانية مدنيين بينهم اطفال.
وقال بيان صادر عنها ان"قيادة محور تعز تنفي نفيا قاطعا ما أورده اعلام المليشيا وتؤكد ان الجيش الوطني لم ينفذ اي اعمال قتالية بالمنطقة المذكورة يوم الاربعاء العاشر من شهر يوليو 2024م".
واكد البيان أن الأعمال القتالية للمحور في جميع الجبهات مقتصرة على الرد على مصادر النيران وفقا لقواعد الاشتباك المنظمة لحالة الهدنة والمساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن.
واضاف "وبناءا على المعلومات نؤكد ان المليشيا الحوثية استهدفت يوم الاربعاء العاشر من يوليو بضربات الهاونات والطيران المسير عدة مناطق في مدينة تعز.
وأوضح البيان ان الواقعة الاجرامية كانت عبارة عن قصور في المقذوفات التابعة للمليشيا وسقوطها على احد المنازل في محيط منطقة حبور نتج عنها سقوط ثمانية مدنيين بين قتيل وجريح.