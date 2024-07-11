بيان هام لمحور تعز يكشف حقيقة ما حدث في الشقب ويدحض مزاعم الحوثيين

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قال محور تعز العسكري ان قصفا لمليشيا الحوثي تسبب بمقتل واصابة 8 مواطنين في منطقة الشقب بمحافظة تعز.

واستنكرت قيادة محور تعز الجريمة البشعة، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب، وحملتها المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد وجرح ثمانية مواطنين أبرياء.

واكدت أن محاولة المليشيا التنصل من هذه الجريمة لا يمكنها أن تنطلي على أحد.

ونفت قيادة محور تعز العسكري مزاعم الميليشيا واتهامها للجيش الوطني باستهداف المدنيين في منطقة الشقب مديرية صبر الموادم بطائرة مسيرة ما تسبب بمقتل وجرح ثمانية مدنيين بينهم اطفال.

وقال بيان صادر عنها ان"قيادة محور تعز تنفي نفيا قاطعا ما أورده اعلام المليشيا وتؤكد ان الجيش الوطني لم ينفذ اي اعمال قتالية بالمنطقة المذكورة يوم الاربعاء العاشر من شهر يوليو 2024م".

واكد البيان أن الأعمال القتالية للمحور في جميع الجبهات مقتصرة على الرد على مصادر النيران وفقا لقواعد الاشتباك المنظمة لحالة الهدنة والمساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن.

واضاف "وبناءا على المعلومات نؤكد ان المليشيا الحوثية استهدفت يوم الاربعاء العاشر من يوليو بضربات الهاونات والطيران المسير عدة مناطق في مدينة تعز.

وأوضح البيان ان الواقعة الاجرامية كانت عبارة عن قصور في المقذوفات التابعة للمليشيا وسقوطها على احد المنازل في محيط منطقة حبور نتج عنها سقوط ثمانية مدنيين بين قتيل وجريح.