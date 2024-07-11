اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية واشتباكات في نابلس والخليل هل ينفحر الحرب في لاحظات ؟… رصد اعداد كبيرة وغير مسبوقة من الطائرات العسكرية الصينية حول تايوان في يوم واحد هدف قاتل يعبر بإنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب هولندا تفاصيل المعارك في غزة… غارات على عدة مناطق في القطاع وقصف مدفعي يستهدف مخيم النصيرات أميركا تسمح بشحن قنابل تزن 500 رطل لإسرائيل ..تفاصيل أول دولة عربية تعمق تعاونها الأمني مع إسرائيل في صفقة المليار دولار أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني وسط انخفاض المخزونات الأميركية أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024" وزير الصحة بحيبح :البلاد تشهد حاليا ًحالة طوارئ حادة يحتاج فيها 18مليون شخص للرعاية الصحية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الخميس، أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تمّ رصد 66 طائرة و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان حتى الساعة 6 صباحاً (22:00 الأربعاء غرينتش)".
وأضاف البيان أنّ 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.
وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّها "تابعت الوضع واستجابت له". الصين تتهم الناتو بـ"التحريض على المواجهة" بعد انتقاده علاقتها بروسيا العرب والعالم الصينالصين تتهم الناتو بـ"التحريض على المواجهة" بعد انتقاده علاقتها بروسيا وهذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام.
ويعود آخر رقم قياسي في هذا المجال إلى شهر مايو حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية و27 سفينة حربية.
وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكدة أنها لن تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها.
وكثفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها على تايبيه، وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو بعد تنصيب لاي تشينغ-تي الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطراً