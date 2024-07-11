هدف قاتل يعبر بإنجلترا إلى نهائي كأس أمم أوروبا على حساب هولندا

الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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بلغ المنتخب الإنجليزي دور نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم " يورو 2024"، عقب فوزه القاتل على نظيره الهولندي (2-1)، يوم الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

وتقدمت هولندا أولا بهدف عن طريق تشافي سيمونز في الدقيقة 7، وجاء الرد من إنجلترا عبر مهاجمها هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، تلقى البديل واتكينز كرة من بالمر داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية زاحفة استقرت داخل شباك هولندا