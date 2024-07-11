أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ

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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بمواصفات هاتف Galaxy Z Flip6 القابل للطي الذي ستطلقه سامسونغ قريبا.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف حصل هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، وحمي هيكله بإطار من المعدن، كما حميت واجهته الخارجية بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.
وشاشته الأساسية المرنة جاءت من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشاته الخارجية فأتت Super AMOLED، مقاس 3.4 بوصة، دقة عرضها (720/748) بيكسل.
يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 10 ميغابيكسل.
وحصل الهاتف تقنيات "بلوتوث-5.3"، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا.