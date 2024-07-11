أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة إنجلترا وإسبانيا في نهائي "يورو 2024" وزير الصحة بحيبح :البلاد تشهد حاليا ًحالة طوارئ حادة يحتاج فيها 18مليون شخص للرعاية الصحية صحيفة صهيونية تكشف كواليس محادثات الدوحة بشأن المفاوضات مع "حماس" انقطاع بث كافة القنوات التلفزيونية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء هل تنسف تصريحات الحوثي المعادية للسعودية جهود السلام الحالية؟.. تقرير الإدارة الأمريكية تضع قواعدها العسكرية في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى ومعلومات استخبارية تربك واشنطن خبير اقتصادي يزف للمليشيات نبأ صادم بشأن قرار مركزي عدن بإلغاء تراخيص 6 بنوك الماجستير بتقدير امتياز في العلوم العسكرية لقائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي..توقعات مذهلة ومخيفة يكشف خفاياها أحد خبراء التكنلوجيا.. كيف ستكون حياتنا خلال السنوات القادمة؟
ضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.
وبلغت إنجلترا النهائي الثاني لها على التوالي بعدما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1 اليوم الأربعاء، فيما حجزت إسبانيا أمس الثلاثاء مقعدها في النهائي للمرة الأولى منذ العام 2012 عندما توجت بلقبها الثالث، بفوزها على فرنسا 2-1.
وستقام المباراة النهائية لـ"يورو 2024" الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.
ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).
وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت القنوات التالية لبث مواجهة النهائي بين إنجلترا وإسبانيا:
beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports Connect
ويمكن كذلك متابعة مباراة نهائي "يورو 2024" على القنوات التالية حول العالم:
Rai 1
TRT 1
ERT 1
NPO 1
Sport TV1Portugal
M6 France
NRK 1
TV4 Sweden
TVE La 1 HD
RTE Two
CT Sport