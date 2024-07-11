الخميس 11 يوليو-تموز 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ضرب منتخب إنجلترا موعدا ناريا مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وبلغت إنجلترا النهائي الثاني لها على التوالي بعدما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1 اليوم الأربعاء، فيما حجزت إسبانيا أمس الثلاثاء مقعدها في النهائي للمرة الأولى منذ العام 2012 عندما توجت بلقبها الثالث، بفوزها على فرنسا 2-1.

وستقام المباراة النهائية لـ"يورو 2024" الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

ويتطلع منتخب إنجلترا لإحراز بطولته الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توج على أرضه بكأس العالم، لكنه سيصطدم بعقبة إسبانيا التي تبحث عن كتابة التاريخ حيث تسعى إلى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة القارية الذي تتشاركه حاليا مع ألمانيا (ثلاثة ألقاب لكل منهما).

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت القنوات التالية لبث مواجهة النهائي بين إنجلترا وإسبانيا:

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports Connect

ويمكن كذلك متابعة مباراة نهائي "يورو 2024" على القنوات التالية حول العالم:

Rai 1

TRT 1

ERT 1

NPO 1

Sport TV1Portugal

M6 France

NRK 1

TV4 Sweden

TVE La 1 HD

RTE Two

CT Sport