انقطاع بث كافة القنوات التلفزيونية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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انقطع مساء اليوم الأربعاء بث كافة القنوات التلفزيونية التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء بصورة مفاجئة .



وقالت مصادر اعلامية في صنعاء لمأرب برس بأن الانقطاع المفاجئ شمل قناة اليمن وقناة سبأ والايمان واليمن الوثائقية وقناة عدن واستمر ساعتين.

المنتحل لمنصب رئيس قناة عدن في صنعاء المدعو عبد العالم السقاف افاد ايضاً بانقطاع البث عن قنوات ما وصفها بالقنوات التلفزيونية الوطنية بصورة مفاجئة.

واوضح في تغريدة عبر حسابه على منصة أكس بان انقطاع البث كان ناتجا عن تشويش استهدف تلك القنوات .

في السياق ذاته قال منتحل منصب مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في صنعاء المدعو عبد الرحمن الاهنومي في تغريدة له على منصة "اكس" رصدها محرر ”مأرب برس“ بان بث قنوات جماعته الانقلابية عاد بثها قبل قليل بعد انقطاع دام لمدة ساعتين.



وذكر بأن "شركة البث افادته بان اسباب الانقطاع كان ناتجا عن خلل فني تمثل في انقطاع الطاقة المشغلة لباقة البث 12 في يوتيل سات ما أدى إلى انقطاع البث الفضائي في كافة القنوات المشتركة في هذه الباقة" حسب قوله.