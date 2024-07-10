الإدارة الأمريكية تضع قواعدها العسكرية في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى ومعلومات استخبارية تربك واشنطن

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية قواعدها العسكرية في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى الأسبوع الماضي.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها: إن هذا الإجراء جاء بعد تلقي واشنطن معلومات استخبارية تشير إلى أن روسيا أدرجت منشآت عسكرية وأفرادا أمريكيين كأهداف محتملة من قبل من وصفتهم بوكلائها. وذكرت المصادر أن واشنطن اعتبرت هذه المعلومات الاستخبارية مثيرة للقلق بدرجة كافية لتطبيق بروتوكولات أمان إضافية.

ونقلت الشبكة عن مسؤول رفيع في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوله: إن الحلف زاد بشكل كبير تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن ما سماها «الأنشطة الروسية السرية التخريبية في أوروبا».

ورفضت القيادة الأمريكية الأوروبية التعليق بشكل مباشر على سبب تغيير مستوى حالة التأهب، لكن المتحدث باسم القيادة دان داي قال: إن «زيادة يقظتنا لا تتعلق بأي تهديد واحد، ولكن بسبب مجموعة من العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على سلامة وأمن القوات الأمريكية في المسرح الأوروبي».

يذكر أنه في أبريل الماضي، قبضت الشرطة الألمانية على مواطنين ألماني و روسي يشتبه في قيامهما باستكشاف أهداف تشمل منشأة عسكرية أمريكية يُدرب فيها جنود أوكرانيون «من أجل تنفيذ عمليات تخريبية لصالح روسيا، وأحدهما كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي»، بحسب وسائل إعلام ألمانية.