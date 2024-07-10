الإدارة الأمريكية تضع قواعدها العسكرية في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى ومعلومات استخبارية تربك واشنطن خبير اقتصادي يزف للمليشيات نبأ صادم بشأن قرار مركزي عدن بإلغاء تراخيص 6 بنوك الماجستير بتقدير امتياز في العلوم العسكرية لقائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي في ظل هيمنة الذكاء الاصطناعي..توقعات مذهلة ومخيفة يكشف خفاياها أحد خبراء التكنلوجيا.. كيف ستكون حياتنا خلال السنوات القادمة؟ الإمارات تحاكم 53 إماراتيا متهما من قيادات «الإخوان المسلمين» وتصدر أحكاما بالسجن المؤبد والغرامات المالية رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لهيئة العمليات المشتركة ويطلع على خططها المستقبلية ويشدد على الجاهزية القتالية لكافة التشكيلات أبناء الجوف يحتشدون دعما لقوات الجيش والمقاومة وإجراءات البنك المركزي بعدن ويستنفرون كافة مكونات المجتمع توكل كرمان: الحوثي سيخوض حربا ضد السعودية بمشاركة الميليشيات العراقية ريباكينا تطيح بسفيتولينا لتبلغ قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس جنود إسرائيليون يكشفون عن سياسات القتل الجماعي وحرق المنازل في غزة
حصل العميد "ذياب القبلي" قائد اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الكلية الوطنية للقيادة والأركان بجمهورية موريتانيا.
وحاز "القبلي" على درجة الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير امتياز لبحثه الموسوم بـ"فن إدارة الأزمات من المنظور العام".
"ونمران القبلي" من قيادات الجيش في مأرب، التي برزت في مواجهة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب وقتالها في مأرب والمحافظات المجاورة.
وفي وقت سابق من العام 2023، ابتعثت وزارة الدفاع اليمنية العميد القبلي وآخرين من ضباط الجيش من قبل لدراسة الماجستير والعلوم العسكرية في الكلية الوطنية للقيادة والأركان في جمهورية موريتانيا.