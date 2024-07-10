الماجستير بتقدير امتياز في العلوم العسكرية لقائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي

الأربعاء 10 يوليو-تموز 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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حصل العميد "ذياب القبلي" قائد اللواء 143 مشاة في الجيش اليمني، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الكلية الوطنية للقيادة والأركان بجمهورية موريتانيا.

وحاز "القبلي" على درجة الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير امتياز لبحثه الموسوم بـ"فن إدارة الأزمات من المنظور العام".

"ونمران القبلي" من قيادات الجيش في مأرب، التي برزت في مواجهة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب وقتالها في مأرب والمحافظات المجاورة.

وفي وقت سابق من العام 2023، ابتعثت وزارة الدفاع اليمنية العميد القبلي وآخرين من ضباط الجيش من قبل لدراسة الماجستير والعلوم العسكرية في الكلية الوطنية للقيادة والأركان في جمهورية موريتانيا.